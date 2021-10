Sport: Mulè, "fantastiche Farfalle azzurre, Italia sul tetto del mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "fantastiche le nostre Farfalle Azzurre che nei Mondiali di Ginnastica Ritimica di Kitakyushu in Giappone hanno vinto la medaglia d'oro ai cerchi e clavette e la medaglia d'argento alle 5 palle". Lo evidenzia in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Complimenti alle campionesse Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean - con la riserva Laura Paris - portacolori dell'Aeronautica Militare per un risultato che ancora una volta colloca l'Italia sul gradino più alto del podio", aggiunge.(Com)