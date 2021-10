© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per discutere degli ultimi sviluppi in Afghanistan e in Libia e della stabilità nella regione. Lo rende noto Michel su Twitter, secondo il quale l’incontro ha toccato le basi delle relazioni tra Unione europea e Turchia. Il colloquio è avvenuto a margine del summit del G20 a Roma.(Res)