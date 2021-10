G20: Draghi, facile proporre obiettivi difficili ma poi bisogna portarli a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È facile proporre cose difficili ma è veramente molto difficile portarle a compimento. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “I leader del G20 hanno assunto impegni molto decisi per realizzare oggi quello che è possibile ottenere”, ha detto Draghi. “L’accordo sulla tassa minima globale è stato possibile da raggiungere perché abbiamo operato in un contesto multilaterale. Quello di oggi è un passo in avanti in una transizione lunga e complessa. Dobbiamo procedere passo dopo passo”, ha detto Draghi, ed “è fondamentale che si riconoscano le evidenze scientifiche”. Inoltre, ha proseguito, “gradualmente i Paesi devono capire ciò che è possibile realizzare nella transizione” in quanto “più si procede e più si lavora insieme e più nascono nuove idee soprattutto per quanto riguarda il trasferimento tecnologico”. “Le risorse di alcuni Paesi sul fronte delle rinnovabili sono veramente notevoli, quel che serve sono gli investimenti”, ha detto il premier. “Io sono fermamente ottimista, purché non si perda la capacità di lavorare. Quel che è emerso in questi due giorni è che se manteniamo fermo quest’impegno siamo in grado di fare progressi”, ha detto Draghi. (Res)