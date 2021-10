G20: premier Sanchez, soddisfatto dei dibattiti "francamente produttivi" del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del G20 di Roma ha permesso di affrontare dei dibattiti "francamente produttivi". Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso della conferenza stampa al termine del G20 di Roma. "Voglio ringraziare per l'ospitalità e lo straordinario lavoro della presidenza italiana che è stata in grado di guidare la nave del G20 in un anno molto complesso e nel quale dovevamo raggiungere risultati concreti ed urgenti", ha detto il leader iberico. L'intenzione della presidenza italiana "che condividiamo pienamente", ha spiegato Sanchez, è stata quella di promuovere obiettivi politici e linee d'azione chiare e concrete che vadano al di là di una semplice dichiarazione d'intenti. Sanchez ha elencato i "pilastri" intorno ai quali è stato articolato il "ritorno alla normalità" durante il G20 di Roma. Il primo, la lotta globale contro la pandemia del coronavirus e le eventuali future emergenze sanitarie. Il premier spagnolo ha sottolineato l'impegno comune di raggiungere il 70 per cento di vaccinazioni a livello globale contro il Covid-19 a metà 2022. A questo proposito, la Spagna si è donerà 30 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell'anno ed altre 20 milioni nei primi mesi del 2022. (segue) (Res)