G20: premier Sanchez, soddisfatto dei dibattiti "francamente produttivi" del vertice (2)

- Sul fronte climatico, Sanchez ha evidenziato come ci sia stato un "evidente" cambio di passo intrapreso dall'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden con un ritorno al "multilateralismo e agli accordi di Parigi". Per quanto riguarda l'emergenza climatica, il premier spagnolo ha commentato con soddisfazione la volontà di limitare ad 1,5 gradi l'aumento della temperatura globale e la mobilitazione di 100 mila milioni di dollari all'anno per i Paesi in via di sviluppo, oltre allo stop ai finanziamenti pubblici per nuove centrali termiche a carbone. In riferimento alle politiche da mettere in campo per favorire una ripresa economica più "equa", il leader socialista ha rimarcato l'intesa raggiunta sull'imposta minima globale per le imprese multinazionali e l'accordo per creare un fondo di resilienza e sostenibilità all'interno del Fondo monetario internazionale (Fmi) che permetterà ai Paesi in via di sviluppo di avanzare verso una "crescita giusta e sostenibile" al quale la Spagna contribuirà con circa 300 milioni di euro. (Res)