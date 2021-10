G20: Draghi, produzione di vaccini anti Covid è sufficiente ma manca la logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di vaccini contro il Covid-19 è sufficiente ma quel che fatto difetto è la logistica: questo aspetto è molto importante. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa finale del summit del G20. “L’impegno è a vaccinare il 40 per cento della popolazione mondiale entro quest’anno e il 70 per cento entro metà del prossimo. È un impegno gigantesco”, ha detto Draghi. “Il G20 sostiene la piattaforma Covax e ha riattivato l’Act-A. Come si fa a permettere la produzione di vaccini anche dove devono essere usati come l’Africa? Presto ci sarà una discussione dell’Omc sulla base di una proposta della Commissione Ue per consentire la produzione di vaccini nei Paesi che ne hanno bisogno”, ha proseguito il premier. “C’è un problema di investimento: bisogna costruire questi impianti e trasferire la tecnologia di know-how a questi Paesi. L’obiettivo del 70 per cento dell’anno prossimo, comunque, è stato confermato da tutti”, ha detto Draghi. (Res)