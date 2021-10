G20: Draghi, Cop26 potrà costruire ora su basi più solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 di Glasgow potrà ora "costruire su basi più solide" dopo gli impegni assunti dai leader mondiali durante il vertice G20 di Roma. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa conclusiva del summit. Sul clima, ha sottolineato, c'è ora l'impegno a mantenere il surriscaldamento entro gli 1,5 gradi celsius, c'è l'accordo sulla neutralità carbonica entro il 2050, ci sono nuove allocazioni per i Paesi più poveri e c'è per la prima volta l'introduzione di una politica dei prezzi sul carbonio. L'Italia, ha detto, ha fatto un grande lavoro in questo senso. "Pero che abbiamo fatto un po' di differenza", ha aggiunto Draghi. (Res)