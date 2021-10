Cop26: Johnson, a Glasgow partita decisiva per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Cop26 di Glasgow fallirà, allora ci sarà un fallimento complessivo nella lotta al cambiamento climatico. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nella conferenza stampa al termine del summit G20 di Roma. "Non ci sono scuse che tengono per il nostro procrastinare", ha sottolineato Johnson evidenziando: "Stiamo già vedendo le devastazioni che il cambiamento climatico sta causando, dalle ondate di caldo e la siccità agli incendi ed agli uragani". Secondo Johnson, bisogna agire ora per dimezzare le emissioni di carbone entro il 2030 e per mantenere l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura entro gli 1,5 gradi Celsius. Il premier britannico ha poi elogiato la leadership del presidente del Consiglio Mario Draghi ringraziandolo per il "lavoro superbo" nell'organizzazione del summit del G20 a Roma e per aver mantenuto alta la concentrazione di tutti su questo obiettivo. "Abbiamo fatto ragionevoli progressi", ha detto Johnson secondo cui si tratta di una base ragionevole su cui lavorare a Glasgow: "Ma ci aspettano giorni molto difficili", ha concluso. (Res)