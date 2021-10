G20: Macron, ricreata convergenza in vista della Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo G20, nonostante le divergenze e le tensioni, ha permesso di ricreare della convergenza in vista della Cop26. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dei lavori a Roma. "Questo dimostra che non c'è fatalità e che al contrario possiamo avere risultati concreti", ha detto il capo dello Stato francese. "Sento molti discorsi allarmisti su questo tema. Io stesso sono preoccupato e siamo pienamente mobilitati" ma vorrei "ricordare la situazione di quattro anni fa quando gli Stati Uniti volevano lasciare gli accordi di Parigi, la Russia e la Turchia non avevano ancora ratificato gli accordi e "molti dubitavano delle nostre capacità", ha ricordato l'inquilino dell'Eliseo. "Nel momento in cui vi parlo l'Unione europea ha preso tute le decisioni" necessarie, ha aggiunto il presidente francese. "Abbiamo effettuato una riconvergenza", ha detto Macron.(Res)