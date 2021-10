Brexit: Macron, su diritti di pesca nella Manica la palla è nel campo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier riguardante i diritti di pesca nelle acque britanniche adesso la "palla" è nel campo di Londra. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del G20 a Roma. Il premier britannico Boris Johnson e il capo dello Stato francese hanno avuto oggi un incontro bilaterale a porte chiuse, durante il quale è stato affrontato anche questo tema. Al termine dell'incontro l'Eliseo ha fatto sapere che i due leader hanno trovato un'intesa su una serie di misure che dovranno essere definite nei prossimi giorni per allentare le recenti tensioni tra Parigi e Londra su questo dossier. Downing Street, però, ha fatto sapere che per il governo britannico la situazione "non è cambiata". "Se i britannici non fanno nessuna mossa, le misure dal 2 novembre dovranno essere applicate", ha detto il capo dello Stato francese, facendo riferimento alle ritorsioni annunciate la scorsa settimana che scatteranno martedì. Macron ha poi detto di "sperare" nel fatto che "domani ci sarà una risposta positiva".(Res)