Quirinale: Conte, evitiamo i caminetti, serve confronto con centrodestra

- Per la scelta del nuovo presidente della Repubblica bisogna avviare un confronto anche con il centrodestra ed evitare i “caminetti”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a "Mezz'ora in più", su Rai tre. “Bisognerà avviare un percorso di confronto con il centrodestra”, ha sottolineato Conte, rimarcando la necessità di “convergere”, in quanto “stiamo parlando di eleggere il garante dell'unità nazionale”. Il nome scelto dovrà essere quello di “una personalità in cui tutte le forze politiche possano riconoscersi, di fiducia e garanzia. Per cui – ha osservato – è fondamentale il confronto. Poi, più evitiamo caminetti e il processo sarà trasparente, più risponderà agli interessi dei cittadini. Se oggi Rodotà fosse vivo, una personalità di questo tipo, ad esempio, potrebbe essere oggetto di discussione”, ha concluso.(Rin)