G20: Blinken incontra ministro Esteri saudita, focus su nucleare iraniano e sicurezza regionale

- Il segretario di stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, per discutere del programma nucleare iraniano e del rafforzamento della stabilità nella regione del Medio Oriente. Lo rende noto l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine del summit del G20 iniziato ieri a Roma. Durante l’incontro, le due parti hanno esaminato le modalità per rafforzare le relazioni strategiche e storiche tra Riad e Washington. Il colloquio ha riguardato anche gli sforzi congiunti “per affrontare il cambiamento climatico e proteggere l’ambiente, con la promozione di uno sviluppo sostenibile a livello internazionale”. Infine, le parti hanno parlato dei recenti sviluppi in Sudan e dell’importanza di rafforzare un’azione congiunta in grado di favorire la stabilità del Paese.(Res)