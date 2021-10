Ue: Conte, Draghi erede Merkel? Me lo auguro ma aspettiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi auguro che Draghi e l'Italia possano svolgere il ruolo che storicamente ha svolto la Germania, ma sono cose che oggi non possiamo valutare”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, su Rai tre. “Prima di dire che l'Italia si sostituisce alla Germania aspetterei un po' – ha aggiunto -. Draghi è una persona molto solida e credo che non si farà distrarre da queste letture giornalistiche”.(Rin)