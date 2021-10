Serbia-Croazia: presidente Vucic, attacchi dei media croati sono una vergogna per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha definito "una vergogna per l'Unione europea" le accuse dei media della Croazia secondo cui lui avrebbe "minacciato" e "torturato i croati a Petrinja nel 1991. Secondo Vucic, dopo queste accuse Zagabria non può più permettersi di puntare il dito contro Belgrado per la situazione dello Stato di diritto e della libertà dei media in Serbia. "Questa è una vergogna per l'Ue e per coloro che predicano sullo Stato di diritto", ha dichiarato Vucic all'emittente "B92", sostenendo di poter trovare dieci testimoni che possono dire che il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, "ha dato fuoco alla mia casa, anche se questo non ha niente a che vedere con la verità". "Per questo vi chiedo: avete almeno un pò di vergogna", ha affermato Vucic rivolgendosi ai media croati. "Non sono mai stato nel territorio della Croazia Avnoj, come loro chiamano lo Stato indipendente della Croazia, fino al 1995", ha affermato Vucic sostenendo che all'epoca dei fatti di cui è stato accusato aveva 21 anni ed era uno studente a Belgrado.(Seb)