Covid: nel Lazio 528 nuovi casi, 190 dei quali a Roma città su quasi 30 mila test e 2 morti (3)

- La campagna vaccinale anti Covid prosegue, afferma l’assessore D’Amato: “Oltre il 92 per cento per cento della popolazione adulta e oltre 86 per cento di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale”. Inoltre, “sono partiti 1,2 milioni di sms per ricordare le modalità di somministrazione della dose booster a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni”. La terza dose, conclude D’Amato, è stata somministrata a oltre 170mila persone: nel Lazio è stato superato il 20 per cento nella fascia di popolazione over 80 anni. (Rer)