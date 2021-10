M5s: Conte, movimento vicino alla Cina? Sciocchezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il M5s è vicino alla Cina? Sono sciocchezze e polemiche strumentali”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, su Rai tre. Conte ha ricordato il memorandum per la nuova Via della Seta e poi ha aggiunto: “Merkel va più di una volta all'anno in Cina, smettiamola con questo provincialismo. Non significa essere filo cinesi aprire un mercato senza cedere alcun elemento di sovranità, mantenendo la saldezza del quadro transatlantico”.(Rin)