G20: Guterres, lascio Roma "insoddisfatto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato di essere insoddisfatto dei risultati del G20, che si chiude oggi a Roma. “Mentre accolgo con favore il rinnovato impegno del G20 verso soluzioni globali, lascio Roma con le mie speranze insoddisfatte, ma almeno non sepolte. Avanti con la COP26 di Glasgow per mantenere vivo l'obiettivo di 1,5 gradi e per attuare le promesse sulla finanza e l'adattamento per le persone e il pianeta”, ha scritto sul suo account Twitter. (Res)