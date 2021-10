Milano: De Corato (Fd’I), bene arresto presunti assassini 90enne, escalation di violenza in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Polizia ha arrestato due sudamericani per l'omicidio della povera anziana di 90 anni avvenuto venerdì nella sua abitazione in zona stazione Centrale. Si tratta di un 22enne ecuadoriano e di un 44enne peruviano, entrambi con precedenti di polizia. I due l'avrebbero uccisa brutalmente, colpendola in testa con il ferro da stiro, durante un tentativo di rapina, cercando poi di incendiare l'appartamento per nascondere le proprie tracce. Questi arresti, per i quali ringrazio la Polizia di Stato, dimostrano che la presenza di immigrati e clandestini a Milano, e in particolar modo nella zona della stazions Centrale, sta causando un'escalation di violenza inaudita". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale. (Com)