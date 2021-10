Libia: ministro Petrolio Aoun, dicastero è l’organo ufficiale per la supervisione del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia è l’organo ufficiale per la supervisione del settore petrolifero. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio libico, Mohamed Aoun, in occasione dell’incontro con il sottosegretario al ministero, Rifaat al Abbar, durante il quale sono state discusse le attività delle compagnie petrolifere nel Paese e il loro stato di avanzamento. Le due parti hanno parlato dei progressi nel processo produttivo e dei piani strategici del ministero del Petrolio volti all’aumento della produzione a sostegno dell’economia nazionale. In precedenza, Al Abbar aveva presentato le sue dimissioni ma il ministro Aoun aveva chiesto al sottosegretario di continuare e ricoprire la posizione.(Lib)