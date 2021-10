G20: Draghi, vogliamo essere giudicati dalle azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo essere giudicati dalle azioni non da quello che diciamo: lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento in chiusura del vertice del G20 a Roma. "Gli sherpa hanno fatto un lavoro straordinario nelle ultime settimane e tutti noi dobbiamo ringraziarli", ha sottolineato il presidente del Consiglio. Osservando che gli scorsi anni hanno provocato "gravi danni alla nostra capacità di lavorare insieme", Draghi ha evidenziato che questo vertice lascia "fiducia" sul fatto che "potremo ripristinare i legami che ci uniscono nell'interesse dell'intera comunità globale". "Vogliamo ricordare questo vertice come quello in cui siamo riusciti", ha aggiunto il premier menzionando come risultati concreti la riforma del sistema fiscale internazionale, il superamento del protezionismo, il fatto che siano stati assicurati più vaccini per i Paesi più poveri e lo sforzo sulla crisi umanitaria in Afghanistan e la volontà di continuare ad essere impegnati nella lotta al cambiamento climatico. "Tutti i Paesi del G20 si impegneranno ad emissioni zero entro la metà del secolo", ha detto Draghi secondo cui un altro punto decisivo dell'azione internazionale riguarda i finanziamenti ai Paesi più vulnerabili per lotta a cambiamento climatico. "L'Italia triplicherà quasi il suo impegno finanziario", ha dichiarato Draghi parlando di 1,4 miliardi di dollari l'anno per i prossimi cinque anni. "E' soltanto l'inizio", ha precisato il premier secondo cui ora "dobbiamo concentrarci sull'attuazione in quanto saremo giudicati dalle azioni non da quello che diciamo". (Res)