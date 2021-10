Libano-Usa: comandante esercito Aoun in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’esercito libanese, il generale Joseph Aoun, si è recato oggi negli Stati Uniti per una visita ufficiale. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale durante la visita è previsto un incontro con il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, per discutere del sostegno statunitense all’esercito libanese. Il generale Aoun ha confermato su Twitter che l’incontro con Milley riguarderà “le modalità per mantenere e sviluppare il sostegno all'esercito libanese in vista dell'attuale situazione economica".(Lib)