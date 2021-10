G20: senso di urgenza su crisi climatica condiviso da tutti i leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sessione due della seconda giornata del vertice del G20 a Roma, incentrata sul tema dell’ambiente e del cambiamento climatico, tutti i leader hanno comunicato nei rispettivi interventi un forte senso di urgenza per l’inasprimento della crisi climatica. Secondo quanto si apprende, l’ultimo report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, citato da quasi tutti i leader intervenuti, fa capire al mondo che non c’è più tempo da perdere per attuare un’efficace, rapida ed equa transizione ecologica. “La caduta dell’Impero Romano ci insegna che quando le cose iniziano a precipitare, lo fanno molto velocemente”, ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson. Anche il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello accorato a tutti i leader presenti. “Non voglio che le precedenti generazioni guardino al vertice di oggi pensando: ecco come abbiamo fallito”, ha dichiarato Biden. “Le future generazioni devono pensare: ecco perché abbiamo avuto successo”. Il multilateralismo, principio cardine citato dal presidente Draghi nei suoi interventi, è stato invocato in modo ampio e trasversale come imprescindibile per contrastare in modo efficace il cambiamento climatico. Molti leader hanno citato il G20 come principale promotore del multilateralismo: il presidente russo Vladimir Putin, ad esempio, ha dichiarato che il G20 deve essere leader nello stabilire regole chiare, uniformi e trasparenti. (segue) (Res)