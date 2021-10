G20: senso di urgenza su crisi climatica condiviso da tutti i leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader intervenuti, pur nella diversità degli accenti, hanno convenuto in modo unanime sulla necessità di azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo, un impegno che sarà anche presente nella Dichiarazione finale del G20. Il presidente francese Emmanuel Macron ha citato direttamente gli impegni concordati dagli sherpa dei Paesi membri del G20 durante i negoziati che sono durati tutta la notte. Fra questi, un fondo da 100 miliardi di dollari per sostenere la transizione ecologica nei paesi a basso reddito, un graduale azzeramento dei finanziamenti alle centrali a carbone, la riallocazione dei Diritti Speciali di Prelievo di nuova emissione verso i paesi più bisognosi. Un messaggio di ottimismo e speranza arriva dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. “Questo G20 è di importanza cruciale, avviene alla vigilia della COP26”, ha ricordato Merkel. “Stiamo mandando un messaggio molto chiaro: siamo ancora più ambiziosi rispetto all’Accordo di Parigi”. Lo stop al finanziamento delle centrali a carbone, il contenimento delle emissioni di metano e la riduzione delle esportazioni di fonti di energia fossile sono stati al centro di molti degli interventi della sessione. Il principio fondamentale, ricordato da tutti i leader, è quello delle responsabilità “comuni ma differenziate” da parte dei Paesi mondiali, ricordando la necessità di aiutare in modo particolare i paesi emergenti e a basso reddito ad affrontare i costi della transizione. Molti leader intervenuti, inoltre, hanno salutato con favore la ratifica dell’Accordo di Parigi da parte della Turchia avvenuta di recente. (Res)