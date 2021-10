G20: re saudita Salman, vertice fondamentale per favorire cooperazione e accesso ai vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del G20 è fondamentale per promuovere la cooperazione tra i Paesi e facilitare l’accesso ai vaccini contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, nel suo discorso in videoconferenza in occasione del vertice G20 a Roma. In questa occasione, re Salman ha ringraziato il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi “per gli sforzi continui del suo Paese che hanno reso il G20 di quest’anno un successo”. “Le circostanze dettate dalla diffusione della pandemia di Covid-19 richiedono l’assunzione di un ruolo di fondamentale importanza dai membri del G20”, ha proseguito il re saudita, aggiungendo che gli Stati membri del vertice hanno preso misure “senza precedenti” per affrontare tali circostanze. "L'anno scorso, con la cooperazione di tutti, il Regno dell'Arabia Saudita ha guidato la risposta internazionale alla pandemia, con il conseguente impatto economico e sociale”, ha affermato re Salman, secondo il quale molti Paesi riscontrano difficoltà nell’accesso ai vaccini. “Il Regno condivide con i Paesi del mondo la preoccupazione per le sfide dettate dal cambiamento climatico”, ha proseguito il re, sottolineando che Riad continuerà ricoprire “un ruolo pionieristico per fornire al mondo energia pulita e sostenere innovazione e sviluppo”. Re Salman ha inoltre ribadito che Riad proseguirà i suoi sforzi per il raggiungimento di un equilibrio sui mercati energetici. "Non vediamo l'ora di incrementare il multilateralismo verso il benessere e la prosperità dei nostri Paesi e del mondo intero”, ha concluso re Salman.(Res)