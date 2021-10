G20: Russia-Usa, Lavrov riferisce di aver avuto colloquio con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, è riuscito a parlare con il presidente statunitense Joe Biden durante la cena organizzata ieri sera a margine del summit del G20 a Roma. E' quanto affermato dallo stesso Lavrov in un punto stampa al termine del G20 di Roma. "Siamo stati in grado di parlare con il presidente Biden durante la cena la scorsa sera", ha dichiarato. Lavrov ha invece detto di non aver avuto un colloquio bilaterale con il segretario di Stato Usa Antony Blinken nella due giorni di visita in Italia. (Res)