Covid: Speranza, tenere alto livello attenzione, tasso vaccinazione ci protegge da ciò che vediamo in Est Europa

- Per quanto riguarda il Covid, “la mia opinione è che dobbiamo tenere un livello di attenzione alto, continuare ad avere grandissima cautela – l’utilizzo delle mascherine credo sia decisivo – e insistere sulla campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Tenere alta l’attenzione – ha quindi spiegato Speranza – significa continuare a usare le mascherine, in modo particolare al chiuso ma anche all’aperto quando c’è un rischio di assembramenti", e a rispettare "le regole essenziali che abbiamo imparato in questi mesi". Secondo Speranza, tuttavia, "un tasso di vaccinazione alto ci mette al riparo dalle immagini drammatiche che vediamo arrivare da alcuni Paesi dell’Est Europa”.(Rin)