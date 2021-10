Difesa: Lavrov, nave Usa nel Mar Nero non contribuisce a stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inviando una nave militare nel Mar Nero, gli Stati Uniti non contribuiscono alla stabilità nella regione ma cercano di spingere i Paesi costieri verso politiche di confronto. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel punto stampa al termine del summit del G20 a Roma. "La dimostrazione della bandiera battente bandiera Usa non è un incidente isolato", ha dichiarato Lavrov in riferimento al cacciatorpediniere Uss Porter entrato ieri nelle acque del Mar Nero. "Ci sono state diverse occasioni in cui gli Usa hanno esplicitamente dichiarato l'esigenza che le loro navi militari entrassero nelle acque del Mar Nero a scopi di deterrenza nei confronti della Russia", ha osservato Lavrov secondo cui "gli americani stanno attivamente cercando di spingere gli Stati costieri del Mar Nero, che non sono membri della Nato, a perseguire politiche di confronto". "Ma siamo sempre in favore di promuovere progetti di cooperazione, non progetti basati sul confronto", ha concluso il ministro degli Esteri russo. (segue) (Res)