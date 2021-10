Difesa: Lavrov, nave Usa nel Mar Nero non contribuisce a stabilità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flotta russa del Mar Nero sta monitorando il cacciatorpediniere statunitense Uss Porter, entrato nelle scorse ore nelle acque del Mar Nero. "Truppe e risorse tecniche della Flotta russa del Mar Nero sono impegnate nel monitoraggio delle azioni della Uss Porter, che è entrata nel Mar Nero il 30 ottobre 2021", si legge un una nota diffusa ieri dal Centro russo di controllo per la difesa. Secondo quanto riferito nelle scorse ore dal comando delle Forze navali Usa in Europa, la Uss Porter è entrata nel Mar Nero per un'operazione di pattugliamento di routine. "L'equipaggio della Uss Porter saluta l'ingresso nel Mar Nero per il mantenimento della sicurezza e della stabilità nella regione", ha dichiarato il comandante del cacciatorpediniere Usa, ammiraglio Christopher Petro. "La nostra capacità di lavorare insieme ai nostri alleati della Nato e partner rafforza la nostra prontezza collettiva e la sicurezza marittima", aggiunge Petro secondo quanto riportato nella nota del comando delle Forze navali Usa in Europa. La Marina militare statunitense è solita operare nel Mar Nero insieme a Paesi alleati e partner come Bulgaria, Georgia, Romania, Turchia e Ucraina. (Res)