G20: Speranza, raggiungere 70 per cento popolazione globale vaccinata entro metà 2022

- Sui vaccini, “il G20 ha assunto un impegno formale significativo”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3. “L’impegno – ha spiegato – è raggiungere il 40 per cento della popolazione globale con le vaccinazioni entro la fine di quest’anno, e il 70 per cento entro i primi sei mesi del 2022”. Secondo Speranza, infatti, “i vaccini non possono mai essere considerati solo un privilegio dei Paesi più ricchi e potenti: devono essere un diritto di tutti”.(Rin)