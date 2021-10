Russia-Nato: Lavrov, l'Alleanza atlantica rifiuta la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non possiede dati sulle intenzioni della Nato, ma i fatti attestano la riluttanza dell'Alleanza atlantica nell'interagire con Mosca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel punto stampa al termine del summit del G20 a Roma. "Non abbiamo informazioni su quello che la Nato intende fare", ha dichiarato Lavrov, osservando che i "fatti" dimostrano che "la Nato non vuole alcuna cooperazione con noi". "Quando avevamo rappresentanti là e quando il Consiglio Nato-Russia era operativo, (l'Alleanza atlantica) voleva solo insegnarci cosa fare, chiedendoci sempre di convocare un Consiglio Nato-Russia e di discutere dell'Ucraina", ha affermato il ministro degli Esteri russo parlando di "una questione chiusa". "Se la Nato ha motivo di contattarci, abbiamo un ambasciatore in Belgio, che è responsabile per i rapporti bilaterali", ha dichiarato Lavrov in riferimento alla chiusura della rappresentanza russa presso la Nato. "Abbiamo informato l'Alleanza atlantica che, in ogni caso, può inviare segnali attraverso questo diplomatico", ha precisato il ministro russo. (Rum)