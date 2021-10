G20: Di Maio incontra ministro Esteri messicano Ebrard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato, a margine del G20 di Roma, il segretario alle Relazioni estere del Messico Marcelo Ebrard Casaubòn. Il colloquio fa seguito alla bilaterale a margine della ministeriale G20 Esteri-Cooperazione a Bari, Matera, lo scorso giugno. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro ha innanzitutto espresso soddisfazione per il partenariato strategico con il Messico, istituito nel 2012, attorno al quale si sviluppano i nostri ottimi rapporti bilaterali. Il titolare della Farnesina ha poi ricordato come il Messico costituisca il secondo partner dell’Italia nella regione latinoamericana per livelli di interscambio, auspicando un ulteriore rafforzamento dei rapporti economici, anche attraverso un incremento del volume degli investimenti nei due Paesi. Infine, i due ministri hanno concordato sull’organizzazione, a Città del Messico, nel 2022, della VI sessione della commissione binazionale, con l’intento di approfondire le relazioni bilaterali sul piano politico, economico, culturale e della sicurezza.(Com)