Como: Orsenigo (Pd), ferma condanna dell’atto vandalico contro sede della Lega

- "Esprimo la mia più ferma condanna dell'atto vandalico contro la sede della Lega di Como e solidarietà ai suoi dirigenti e militanti”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. “Si tratta di un atto criminale, purtroppo sul nostro territorio, gravissimo e intollerabile. Il clima è pesante - continua - ma non è questa la politica che serve alla collettività. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a minacce ai sindaci, atti intimidatori ai sindacati e altro ancora. Prendiamo tutti le distanze da questo modo di agire. La democrazia è un bene prezioso che vive di confronto, non di scontro. Noi ci batteremo sempre sempre per il rispetto del pensiero di tutti".(Com)