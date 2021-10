© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla eventuale proroga dello stato di emergenza, “ci baseremo come sempre sull’evidenza scientifica". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3. "Se sarà necessario avere ancora l’impianto legislativo dello stato di emergenza, lo decideremo nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza e non avremo alcun timore a prorogarlo”, ha sottolineato.(Rin)