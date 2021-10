Giappone: elezioni generali, coalizione di governo mantiene maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo in Giappone conserverà la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, ma il partito del primo ministro Fumio Kishida, il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld), cederà diversi seggi all’opposizione. E’ quanto emerge dai primi exit polls diffusi dall’agenzia di stampa “Kyodo News” dopo la chiusura delle urne per le elezioni generali tenute oggi. Il Partito liberaldemocratico e il suo alleato storico, il partito Komeito, si sarebbero assicurati almeno 233 dei 465 seggi alla Camera bassa, rispetto ai 276 occupati dal Pld prima delle elezioni. Kishida ha dichiarato che il risultato gli dà un “considerevole mandato pubblico” per governare. Kishida si era insediato alla guida del governo giapponese soltanto lo scorso 4 ottobre, dopo aver vinto l'elezione per la presidenza del Partito liberaldemocratico ed essere subentrato all'ex premier Yoshihide Suga a pochi giorni dalla scadenza naturale della legislatura. (Git)