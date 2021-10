G20: Di Maio a colloquio con omologo brasiliano Franco Franca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha incontrato, a margine del vertice G20, il ministro degli Esteri del Brasile Carlos Alberto Franco Franca. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro Di Maio ha ricordato il contributo dell’ampia comunità italiana allo sviluppo del Brasile, il principale partner commerciale italiano in America Latina, ed ha auspicato un rafforzamento del partenariato economico nel quadro della ripresa post-pandemica. Il ministro ha altresì confermato il sostegno italiano all’avvio del processo di adesione all’Ocse del Brasile e ribadito la posizione favorevole all’entrata in vigore dell’accordo Ue-Mercosur assicurando al tempo stesso impegni rafforzati su ambiente e clima. I due ministri hanno convenuto sul carattere strategico delle relazioni bilaterali e la volontà di approfondire il dialogo tra i due Paesi per affrontare insieme le sfide globali.(Com)