G20: Conte, compromesso su clima non ci soddisfa, bene su minum tax

- Il compromesso raggiunto al G20 sul clima non è soddisfacente. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, su Rai tre. Dal vertice, ha spiegato, arrivano “segnali positivi su alcuni aspetti. Sicuramente sulla minimum tax globale, anche se la proposta originale era al 21 per cento. E’ positivo anche il fatto che finalmente sul piano dello scambio commerciale tra Usa e Ue si sia trovata la quadra su una contrapposizione che non faceva bene a nessuno e saltano finalmente i dazi”. Quanto al clima, ha aggiunto, “non possiamo invece ritenerci soddisfatti sul compromesso”.(Rin)