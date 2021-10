Libano-Oman: colloquio telefonico ministri Esteri, focus su crisi diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo dell’Oman, Badr al Busaidi, per discutere della crisi diplomatica in corso tra Beirut e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), innescata dalle dichiarazioni del ministro dell’Informazione libanese, George Kordahi, in merito al conflitto in Yemen. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale il ministro libanese ha ringraziato l’omologo omanita per la posizione assunta dal sultanato. Durante il colloquio, Bou Habib "ha insistito sulla necessità del dialogo", affermando che “il Libano desidera mantenere buone relazioni con i suoi fratelli arabi e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo”. Il sultanato dell’Oman ha invitato in un comunicato le varie parti "alla moderazione e alla risoluzione delle controversi attraverso il dialogo". "La moderazione consente ai Paesi e ai loro popoli fratelli di preservare i propri interessi in termini di sicurezza, stabilità e cooperazione, che si basano sul rispetto reciproco", ha ricordato la diplomazia libanese, sottolineando la volontà di Beirut di mantenere buone relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.(Lib)