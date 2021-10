G20: Michel incontra presidente Indonesia, stabilità nell'Indo-Pacifico richiede cooperazione rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, a margine dei lavori della seconda giornata del G20, in corso a Roma. “Abbiamo discusso in modo approfondito le relazioni Ue-Indonesia, la ripresa post Covid-19, il clima, l’accordo globale su salute e pandemia e gli sviluppi in Afghanistan”, ha scritto Michel sul suo account Twitter. “ La stabilità e la sicurezza nell'Indo-Pacifico richiedono una cooperazione rafforzata”.(Res)