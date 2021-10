© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “è in corso una procedura di valutazione del vaccino tra i 5 e i 12 anni presso l’Ema. Il nostro auspicio è che possa esprimersi entro la fine dell’anno e, quando si sarà espressa, anche in Italia si potrà procedere con questa vaccinazione”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3.(Rin)