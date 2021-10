Libia: presidente Menfi, al lavoro per unificare le istituzioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico Muhammad al Menfi, ha dichiarato di essere al lavoro per unificare le istituzioni statali, in particolare quelle militari. Lo ha affermato Menfi in occasione dell’apertura del Forum di stabilità libico in corso oggi a Tripoli, ribadendo l’importanza dell’unificazione delle istituzioni per raggiungere la stabilità del Paese. “La riconciliazione politica, economica e militare è fondamentale per il raggiungimento della stabilità”, ha affermato Menfi, sottolineando la volontà dei libici di restituire la pace al proprio Paese “vista la ricchezza e il patrimonio storico e culturale che la Libia possiede”. Il presidente del Consiglio presidenziale ha inoltre ribadito la necessità della cooperazione tra le varie parti affinché il Paese possa stabilizzarsi presto e garantire lo svolgimento delle elezioni nella data prefissata del 24 dicembre.(Lib)