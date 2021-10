Libia: Consiglio nazionale per libertà pubbliche chiede abolizione legge criminalità informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per le libertà pubbliche e i diritti umani della Libia ha chiesto l’abolizione o la revisione della legge sulla criminalità informatica. Lo ha reso noto il Consiglio in una dichiarazione, diramata in seguito all’approvazione della legge da parte del parlamento. Secondo la nota, la legge rappresenta una violazione del diritto alla libertà di espressione per attivisti civili e difensori dei diritti umani. “La legge ci ricorda le pratiche del regime che negli ultimi decenni impedivano alla società civile di partecipare alla vita politica”, prosegue la dichiarazione, secondo la quale il parlamento ha emesso la decisione in breve tempo. Il Consiglio nazionale per le libertà ha ricordato al parlamento libico l’importanza del rispetto della libertà di espressione in quanto “è un diritto umano fondamentale, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti umani nel suo articolo (19)”.(Lit)