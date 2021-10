Covid: Bolsonaro, a favore dei vaccini ma medici devono scegliere come curare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile è sempre stato a favore del vaccino contro il Covid-19, ma è giusto che i medici abbiamo autonomia su come trattare il paziente e su quali medicinali scegliere per curarlo. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in un'intervista a "Sky TG24". “Il G20 è stato centrato soprattutto sulla pandemia. Ogni Paese ha dato un suo contributo: l’India si è impegnata a produrre 20 milioni di dosi di vaccino l'anno prossimo, la Cina 5 milioni quest'anno. Ci sono poi dei paesi che dicono che non bisogna guadagnare sui vaccini, altri dicono che bisogna aiutare l' Africa, un continente in cui meno del 5 per cento della popolazione è stata già vaccinata, quindi l'idea è quella di aiutare il prossimo. Io spero che questa discussione poi porti a qualcosa di concreto", ha detto Bolsonaro. "Per quanto riguarda il Brasile noi abbiamo già consegnato più di 20 milioni di dosi di vaccino per la nostra popolazione di oltre 210 milioni di persone, quindi posso dire che il Brasile sta andando bene su questa questione. Noi siamo sempre stati a favore del vaccino: io ho destinato molte risorse per l'acquisto di vaccini ed è quello che è successo. Io però ho l' idea che i medici debbano avere autonomia su come trattare il paziente e su quali medicinali scegliere o per curare”, ha dichiarato. (Res)