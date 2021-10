G20: Roma blindata ma coppia non rinuncia al "sì", "abbiamo improvvisato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una Roma blindata per il summit del G20 non hanno rinunciato al fatidico sì ma non senza qualche piccolo inconveniente. E così una coppia di sposi, Antonio e Michela, invece che incontrarsi come da tradizione in piazza del Campidoglio è stata bloccata in via del Teatro Marcello. Lì hanno atteso che la precedente coppia di sposi terminasse la cerimonia per poi salire "ma non a piedi, io proprio non posso ho i tacchi troppo alti", scherza la futura sposa. "Non sapevamo nulla - aggiunge - abbiamo improvvisato, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo questo panorama solo per noi, non è male". E così mentre aspettano di poter pronunciare finalmente il "sì", hanno approfittato per fare le foto, ridere e scherzare. "Ci siamo incontrati qui invece che in piazza del Campidoglio - dice Antonio - ma non mi sembra proprio male, anzi". (Rer)