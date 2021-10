Georgia: opposizione, protesta davanti al Parlamento contro esito elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti dell'opposizione in Georgia stanno pianificando una manifestazione di fronte al Parlamento di Tbilisi questa sera alle ore 19. Secondo quanto dichiarato da Nika Melia, candidato sindaco da parte del Movimento nazionale unito, i partiti dell'opposizione presenteranno un piano d'azione alla popolazione. "Nessuno si illuda che il governo venga perdonato per le elezioni violente e rubate", ha dichiarato Melia. Il candidato del partito governativo Sogno georgiano, Kakha Kaladze, si è aggiudicato un nuovo mandato come sindaco di Tbilisi avendo ottenuto il 55,6 per cento dei voti al ballottaggio elettorale di ieri. Il candidato dell'opposizione Melia si è fermato al 44,4 per cento. Secondo i dati preliminari, per quanto riguarda l'elezione dei deputati dai distretti locali, sarebbero 14 i candidati eletti dalle fila dell'opposizione, mentre 42 sarebbero stati ottenuti dal Sogno georgiano. Sia i rappresentanti del Sogno georgiano che dell'opposizione hanno rivendicato il successo del secondo turno delle elezioni amministrative. Melia ha tuttavia ammesso la sua sconfitta nella corsa per la guida di Tbilisi, ma ha rivendicato il successo del suo partito in altri comuni e ha auspicato la fine dello sciopero della fame da parte dell'ex presidente Mikhail Saakhashvili. (Res)