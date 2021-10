Torino: Meloni, ennesimo rave illegale, con modello Lamorgese carta bianca per facinorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In migliaia, raggruppati con appelli online, hanno organizzato l'ennesimo maxi rave illegale. Ormai questa gente ha capito che - con un ministro dell'Interno come il nostro - tutto è consentito in Italia. Pugno duro con i lavoratori in piazza, carta bianca per facinorosi o chiunque voglia organizzare mega party illegali: questo è il modello Lamorgese". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, postando la foto del rave illegale organizzato tra Nichelino e Borgaretto, alle porte del capoluogo piemontese e rilanciando la petizione (www.sfiduciamolamorgese.it) per chiedere ai parlamentari di firmare mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno. (Rin)