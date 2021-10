Cop26: presidente Sharma, "ultima speranza" per contrastare riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 è "la migliore ultima speranza" per mantenere a portata di mano l'obiettivo di non consentire un ulteriore riscaldamento globale di 1,5 gradi. Lo ha detto il presidente della Cop26, la conferenza sulle Nazioni Unite sul clima iniziata ufficialmente oggi a Glasgow, nel suo intervento inaugurale. "Sono molto consapevole della responsabilità che mi viene affidata in questo ruolo e non sottovaluto la sfida", ha detto Sharma, affermando di essere conscio del fatto "che la finestra per mantenere l’obiettivo degli 1,5 gradi a portata di mano si sta chiudendo". Il mondo sta assistendo all'"impatto devastante" di un clima che cambia, tra cui inondazioni, incendi e temperature record, ha affermato Sharma. (Res)