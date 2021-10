Libia: vicepresidente Al Kuni accoglie con favore appello Onu per salvare elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Moussa al Kuni, accoglie con favore l’appello della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per salvare il processo politico e le elezioni di fine anno. Secondo Al Kuni, "qualsiasi parere diverso" sulla data delle elezioni, previste per il 24 dicembre, non rappresenta il volere del Consiglio presidenziale, ma è un semplice "parere personale". Al Kuni ha sottolineato l'impegno del Consiglio per tenere le elezioni nella data stabilita rispetto a qualsiasi “altra iniziativa”. In particolare, il vicepresidente del Consiglio presidenziale ha fatto riferimento a un’iniziativa presentata dal membro del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi, per risolvere la polemica relativa al completamento della legge elettorale. L'iniziativa consiste in una road map che "spiega le modalità per svolgere le elezioni legislative e presidenziali entro e non oltre la fine di marzo del 2022, a condizione che il processo elettorale inizi il 24 dicembre del 2021”.(Lit)