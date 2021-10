Como: Cecchetti (Lega), sede del partito vandalizzata, silenzio del centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo ancora una volta registriamo l'ennesima aggressione vandalica ad una sede della Lega in Lombardia, con un assordante silenzio del centrosinistra”. Lo dichiara in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Stavolta è toccato alla nostra sede provinciale di Como. Un altro attacco vigliacco e anonimo da parte di chi utilizza l'aggressione e la violenza contro la democrazia e lo scambio civile e pacifico di idee. Solidarietà ai nostri militanti e sostenitori della provincia di Como. Tra qualche mese si voterà per il Comune di Como, auspichiamo che non sia questo il clima politico che vivremo in campagna elettorale. E auspico che in futuro, di fronte a queste aggressioni, il centrosinistra non stia sempre zitto”. (Com)