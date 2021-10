G20: Putin, Russia raggiungerà neutralità carbonica entro 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia raggiungerà la neutralità carbonica entro il 2060. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo intervento in video conferenza alla seconda giornata del summit del G20 a Roma. "Oggi la quota di energia da fonti quasi prive di carbone, che sono, come noto, impianti nucleari, impianti idrici, eolici e solari, supera il 40 per cento e aggiungendo il gas naturale, il carburante con meno carbonio, questo equivale all'86 per cento", ha affermato Putin in riferimento alla situazione del mix energetico in Russia. "Recentemente abbiamo preso una decisione per attuare un nuovo programma per aumentare l'efficienza energetica dell'economia entro il 2035", ha proseguito il presidente russo, parlando di "un passo importante per raggiungere gli obiettivi prefissati", compreso quello di assicurare la neutralità carbonica non oltre il 2060. (Rum)