- “Vile attacco a Como contro la sede provinciale della Lega, vandalizzata dai soliti delinquenti che agiscono anonimamente. Fa impressione, davanti a tali gesti, il silenzio di una certa sinistra, che si proclama 'buona e democratica' ma non si indigna. Se queste sono le premesse, la campagna elettorale inizierà con un pessimo clima politico”. Lo afferma in una nota Erica Rivolta, senatrice comasca della Lega. (Com)